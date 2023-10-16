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В Башкирии чиновники предложили жителям самим отремонтировать дороги

В Башкирии чиновники предложили жителям самим отремонтировать дороги

11:02, 16 окт 2023

Жительница Стерлитамака Мария выразила возмущение ужасным состоянием дорог в своем городе. Она указала, что по улице Нагуманова, 25д и рядом с ней дороги превратились в сплошное недоразумение - по ним невозможно ходить пешком, ездить на коляске и на автомашине, пишет издание Пруфы.

По словам горожанки, она неоднократно писала жалобы в городскую администрацию и ЖКХ, с просьбой принять меры и отремонтировать дороги, однако ее обращения остались без ответа. Дороги продолжают приходить в упадок, что Мария называет позором для города.

Мария поделилась своим возмущением в комментариях на официальной странице главы Башкортостана Р. Хабирова в социальной сети "ВКонтакте". Она надеется, что обращение к руководителю республики поможет решить проблему разрушенных дорог в Стерлитамаке.

Специалист городской администрации дал ответ Марии в комментариях. Он сообщил, что все дороги возле домов в Стерлитамаке относятся к придомовым территориям, за которые отвечают сами жильцы. Чиновник посоветовал провести общее собрание, обсудить проблему, найти деньги на ремонт и самим принять решение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: со страницы Радия Хабирова
Теги: Стерлитамак жалоба
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