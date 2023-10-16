Башкирская Домохозяйка уходит из блогинга после скандала с госСМИ: правда или раскрутка?

11:36, 16 окт 2023

В последнее время вокруг популярной блогерши Башкирская Домохозяйка разгорелся настоящий скандал. Ее продюсер Реналь Абизгильдин заявил в социальных сетях, что Миляуша, скорее всего, больше не будет снимать свои юмористические видео. Об этом пишет издание Уфа1.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что на прошлой неделе Миляуша рассказала о массовой травле и угрозах в свой адрес со стороны республиканских СМИ. Причиной послужил ее специфический юмор и упоминание национальной принадлежности в названии блога. Расстроенная Миляуша даже записала видео со слезами на глазах, где заявила о желании уехать и временно прекратить вести свой блог.

Однако теперь, как сообщил ее продюсер Абизгильдин, по всей видимости, Миляуша больше не вернется к съемкам вовсе. Среди зрителей есть мнение, что весь этот скандал специально раздувают ради привлечения внимания и увеличения числа просмотров. Но продюсер категорически опровергает такие предположения.

По его словам, угрозы и давление на Миляушу вполне реальны - есть скриншоты переписок и аудиозаписи разговоров. Создать такую ситуацию искусственно просто невозможно. История вызвала такой большой общественный резонан. В итоге человека действительно сильно обидели.

Ранее представители СМИ пытались получить комментарий от самой Миляуши, но пока она отказывается что-либо говорить на эту тему. За блогершу вступились известные деятели Алтынай Валитов и Элвин Грей, призвав прекратить травлю и поддержав ее право на свободу самовыражения.

Сама Миляуша считает, что кампания против нее была спланированной акцией - якобы госСМИ одновременно опубликовали негативные материалы о ней. Начало положил пост журналистки Риты Уметбаевой с критикой одного из видеороликов блогерши.

навсегда после пережитой травли. Остается надеется, что ситуацию удастся урегулировать и талантливая блогерша сможет продолжить радовать своих поклонников новыми роликами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башкирская домохозяйка / Vk.com