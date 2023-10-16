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«Отличные дороги получатся!»: в Уфе дорожники клали асфальт на залитую дождем дорогу

«Отличные дороги получатся!»: в Уфе дорожники клали асфальт на залитую дождем дорогу

20:28, 16 окт 2023

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен процесс укладки асфальта в Уфе во время дождя. Местная жительница Вероника С. Выразила возмущение тем, что дорожные рабочие пренебрегли погодными условиями и продолжали асфальтирование, хотя на дороге стояли лужи.

«Вот это технологии! В ливень, прямо в грязь укладываем покрытие! Отличные дороги получатся!», — с иронией написала Вероника в соцсетях.

Однако представители администрации Ленинского района Уфы, где и велось асфальтирование, категорически опровергли обвинения жительницы. По их словам, никаких нарушений допущено не было, а работы проводились с соблюдением всех технологических требований.
«С целью экономии бюджетных средств мы выполнили асфальтирование стыков между проезжей частью и новым тротуаром на улице Летчиков. Были соблюдены все нормы по подготовке основания из щебеночно-песчаной смеси. Погодные условия позволяли вести работы без нарушения качества, в дождь асфальт не укладывался», — пояснил начальник управления ЖКХ Рамиль Губайдуллин.

Эксперты в сфере дорожного строительства объяснили, что современные технологии действительно допускают возможность укладки асфальта даже в неблагоприятных погодных условиях. Однако это требует очень тщательного соблюдения всех технологических операций по подготовке основания, его просушке и так далее.

По мнению транспортного эксперта Олега Арефьева, в Башкирии подобные передовые технологии применяются крайне редко, так как существенно удлиняют сроки работ и увеличивают их стоимость.
«Чтобы уложить асфальт по правилам в дождь или снег, нужно тщательно подготовить основание, это сложный процесс. В Башкирии, насколько я знаю, такие технологии почти не используются — нет большого стимула тянуть работы на долгий срок. Проще сделать быстрее, не соблюдая всех нюансов, и отчитаться о выполнении плана», — пояснил Арефьев.

По его словам, ссылки чиновников на современные технологии — лишь «отмазка» для населения, чтобы оправдать некачественную работу. В действительности же надзор за полным соблюдением всех операций фактически невозможен. Таким образом, вопрос о том, нарушили ли дорожники технологию в конкретном случае в Уфе, остается открытым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Veronika Starkova / Vk.com
Теги: Уфа
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