«Отличные дороги получатся!»: в Уфе дорожники клали асфальт на залитую дождем дорогу
20:28, 16 окт 2023
Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен процесс укладки асфальта в Уфе во время дождя. Местная жительница Вероника С. Выразила возмущение тем, что дорожные рабочие пренебрегли погодными условиями и продолжали асфальтирование, хотя на дороге стояли лужи.
Однако представители администрации Ленинского района Уфы, где и велось асфальтирование, категорически опровергли обвинения жительницы. По их словам, никаких нарушений допущено не было, а работы проводились с соблюдением всех технологических требований.
Эксперты в сфере дорожного строительства объяснили, что современные технологии действительно допускают возможность укладки асфальта даже в неблагоприятных погодных условиях. Однако это требует очень тщательного соблюдения всех технологических операций по подготовке основания, его просушке и так далее.
По мнению транспортного эксперта Олега Арефьева, в Башкирии подобные передовые технологии применяются крайне редко, так как существенно удлиняют сроки работ и увеличивают их стоимость.
По его словам, ссылки чиновников на современные технологии — лишь «отмазка» для населения, чтобы оправдать некачественную работу. В действительности же надзор за полным соблюдением всех операций фактически невозможен. Таким образом, вопрос о том, нарушили ли дорожники технологию в конкретном случае в Уфе, остается открытым.
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