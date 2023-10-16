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Потепление было недолгим: Башкирию накроют заморозки и снег

Потепление было недолгим: Башкирию накроют заморозки и снег

22:44, 16 окт 2023

После кратковременного потепления в ближайшие дни следует ожидать резкого ухудшения погодных условий на территории Республики Башкортостан. Об этом сообщают специалисты Башгидромета в своем подробном прогнозе на ближайшие несколько дней.

Во вторник 17 октября, будет по-прежнему тепло. Температура воздуха поднимется до +16 градусов. Умеренный ветер подует с юга-, юго-запада. Осадки в этот день прогнозируются только в западных районах республики. На остальной территории региона будет сухо.

Однако уже в среду, 18 октября, синоптики прогнозируют резкое похолодание. Ожидаются осадки в виде снега с дождем, а также сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -2…+3 градусов, днем будет не выше +4…+9 градусов тепла.

Похожая погода сохранится и в четверг, 19 октября. Продолжатся осадки в виде мокрого снега и дождя, особенно в северных и горных районах Башкирии. Температурный фон останется низким, ветер будет дуть сильный южный и юго-западный.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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