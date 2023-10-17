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Жительница Башкирии возмутилась продажей армейских пайков во время СВО

Жительница Башкирии возмутилась продажей армейских пайков во время СВО

14:26, 17 окт 2023

Жительница Башкирии Елена Борисова была крайне возмущена, обнаружив, что в сетевом магазине «Светофор» продаются пищевые продукты под маркой «Армия России». Об этом сообщает издание Пруфы. Она заметила эту продукцию, посетив один из магазинов этой сети в своем городе.

По словам женщины, в то время как жители республики активно собирают продукты и деньги, чтобы обеспечить всем необходимым военнослужащих, находящихся в зоне СВО на Украине, местные магазины распродают именно тот ассортимент продуктов, который предназначен для армейского пайка.
«Я просто в шоке от увиденного на полках этого магазина. Мы со всей республики стараемся собрать продукты и деньги, готовим консервы, варим, печем — все ради того, чтобы накормить и поддержать наших ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. А тут открыто продают именно те сухпайки, которые предназначены для армии. Это что такое? Я возмущена увиденным», — поделилась своими эмоциями Елена.

Выяснилось, что бренд «Армия России» действительно принадлежит Министерству обороны РФ и является официальной торговой маркой. Под этой маркой производится и продается широкий ассортимент продукции — от одежды и обуви до сувениров и продуктов питания, в том числе гражданские аналоги армейского пайка.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Елена Борисова
Теги: спецоперация
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