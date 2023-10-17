«Речь какого-то гопника из подворотни»: уфимцы возмутились высказыванием Хабирова и напомнили ему его косяки
19:35, 17 окт 2023
Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров удивил всех своим обращением к чиновникам, заявив, что после его 5 лет правления у подчиненных «заслуги обнулились, а косяки удвоились». При этом у самого руководителя республики, как он с улыбкой добавил, «косяков быть не может». Пользователи соцсетей сразу вспомнили о данных им обещаниях. Издание Уфа1 приводит комментарии читателей к высказываниям Радия Хабирова.
Один из читателей возмущается программой «Башкирские дворики», которая привела к уничтожению зеленых насаждений во дворах Уфы.
Другой читатель перечисляет проблемы в здравоохранении, образовании, ЖКХ, отмечая обилие фестивалей и праздников.
Жителей Уфы волнуют также низкие зарплаты педагогов.
О транспорте тоже высказались. Мнения разделились: одни жалуются на нехватку автобусов, другие, наоборот, хвалят работу пассажирских перевозок.
Один из комментариев прозвучал как крик души.
Другой читатель обращает внимание на контраст между новыми парками и огромными счетами за услуги ЖКХ.
Часть комментаторов прохладно отнеслась к высказыванию Хабирова, раскритиковав его выражения.
Другие читатели, напротив, поддержали главу региона.