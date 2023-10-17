«Речь какого-то гопника из подворотни»: уфимцы возмутились высказыванием Хабирова и напомнили ему его косяки

19:35, 17 окт 2023

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров удивил всех своим обращением к чиновникам, заявив, что после его 5 лет правления у подчиненных «заслуги обнулились, а косяки удвоились». При этом у самого руководителя республики, как он с улыбкой добавил, «косяков быть не может». Пользователи соцсетей сразу вспомнили о данных им обещаниях. Издание Уфа1 приводит комментарии читателей к высказываниям Радия Хабирова.

Один из читателей возмущается программой «Башкирские дворики», которая привела к уничтожению зеленых насаждений во дворах Уфы.

«Лишь одна эта инициатива Хабирова еще долго будет отзываться в Уфе голыми дворами без деревьев и растительности в целом. Он словно партизан боится, всю зелень с корнем уничтожает».

«Медицина, образование, ЖКХ, больницы в плачевном состоянии, школы и детсады переполнены! Скорую ждешь по два часа и больше — вот она, оптимизация!»

Другой читатель перечисляет проблемы в здравоохранении, образовании, ЖКХ, отмечая обилие фестивалей и праздников.

Жителей Уфы волнуют также низкие зарплаты педагогов.

«У учителей оклад упал ниже плинтуса, цены растут стремительно. Мы сидим на голом окладе почти год, без премий и стимулирующих. Как выжить педагогу на МРОТ — об этом он не скажет? Почему учитель должен существовать на минимальном прожиточном уровне?».

О транспорте тоже высказались. Мнения разделились: одни жалуются на нехватку автобусов, другие, наоборот, хвалят работу пассажирских перевозок.

«Транспорт в упадке, новые микрорайоны застраиваются ужасно, не хватает школ и больниц. ЖКХ и уборка города — всё очень плохо! Новых парков, скверов и праздников — слишком много и не очень нужно. Не надо хвататься за всё подряд, лучше довести до ума хотя бы транспорт или ЖКХ».

Один из комментариев прозвучал как крик души.

Другой читатель обращает внимание на контраст между новыми парками и огромными счетами за услуги ЖКХ.

«Дома стоят разрушенные, со страшными фасадами, с отваливающимися элементами отделки. В квартирах неподъемные платежи, зато рядом разбиты парки и идут гулянья!»

Часть комментаторов прохладно отнеслась к высказыванию Хабирова, раскритиковав его выражения.

«Косяки удвоились... Откуда у чиновника этот воровской жаргон? Он ведь, кажется, не отбывал срок? Авторитетные люди следят за своей речью. А тут речь какого-то гопника из подворотни».

Другие читатели, напротив, поддержали главу региона.

«Начальник должен ругать подчиненных, чтобы те не расслаблялись. К тому же он говорил не по заготовленной речи».

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео