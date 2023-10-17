Башкирию ждет резкая смена погоды

23:01, 17 окт 2023

В Республике Башкортостан ожидается резкое похолодание после кратковременного потепления, когда температура воздуха поднималась до +16 градусов по Цельсию. Синоптики Башкирского гидрометеорологического центра прогнозируют снижение температуры воздуха сразу до +8 градусов.

Сегодня, 18 октября, в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки. Ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, который местами может усилиться до порывистого. Ночная температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, дневная – от +3 до +8 градусов.

Еще более холодная погода прогнозируется на следующий день, 19 октября. В ночные часы возможны заморозки и выпадение осадков в виде снега.

Прогнозируется умеренный южный, юго-западный ветер, который местами может быть порывистым. Ночная температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, дневная – от +3 до +8 градусов.





Автор: Семен Подгорный