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Жителей Башкирии ждут длинные выходные в начале ноября

Жителей Башкирии ждут длинные выходные в начале ноября

09:34, 18 окт 2023

Жителям Башкирии напомнили о дополнительных выходных днях в ноябре месяце текущего 2023 года, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации в связи с празднованием Дня народного единства.

День народного единства - это праздник, который отмечается ежегодно 4 ноября. В 2023 году это торжество выпадает на субботу. 5 ноября - воскресенье, традиционный выходной. А 6 ноября - понедельник будет объявлен нерабочим днем в честь праздника Дня народного единства. Таким образом, в ноябре нынешнего года у россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, будет сразу три выходных дня подряд - с 4 по 6 ноября.

Более того, в пятницу 3 ноября продолжительность рабочего дня будет сокращена на 1 час.

В целом же, в ноябре 2023 года будет 21 рабочий день и 9 выходных.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в республике осенние каникулы у школьников начнутся 28 октября и продлятся д 6 ноября.

Автор: Семен Подгорный
Теги: выходные ноябрь 2023
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