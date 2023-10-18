В Уфе простились с погибшим в СВО 28-летним мобилизованным Абдильфатом Мухаметганеевым

09:49, 18 окт 2023

Накануне в Башкирии в последний путь проводили жителя Советского района города Уфы Абдильфата Мухаметганеева, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.

Экс-глава администрации Советского района Рустам Рахматуллин на своей личной страничке в соцсетях рассказал, что военнослужащий появился на свет в 1995 году в городе Стерлитамаке . Окончив школу молодой человек поступил в Уфимский профессиональный колледж им. Героя СССР Султана Бикеева, где обучался на печатника. В 2014-2015 годах проходил срочную службу в войсках МВД Северо-Кавказского округа в должности старшего радиотелефониста. Осенью 2022 года по частичной мобилизации его призвали в ряды Вооруженных Сил РФ.

Указом российского президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Абдильфат Мухаметганеев посмертно награжден орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети