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В Уфе простились с погибшим в СВО 28-летним мобилизованным Абдильфатом Мухаметганеевым

В Уфе простились с погибшим в СВО 28-летним мобилизованным Абдильфатом Мухаметганеевым

09:49, 18 окт 2023

Накануне в Башкирии в последний путь проводили жителя Советского района города Уфы Абдильфата Мухаметганеева, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.

Экс-глава администрации Советского района Рустам Рахматуллин на своей личной страничке в соцсетях рассказал, что военнослужащий появился на свет в 1995 году в городе Стерлитамаке. Окончив школу молодой человек поступил в Уфимский профессиональный колледж им. Героя СССР Султана Бикеева, где обучался на печатника. В 2014-2015 годах проходил срочную службу в войсках МВД Северо-Кавказского округа в должности старшего радиотелефониста. Осенью 2022 года по частичной мобилизации его призвали в ряды Вооруженных Сил РФ.

Указом российского президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Абдильфат Мухаметганеев посмертно награжден орденом Мужества.

В Башкирии простились еще с 4 погибшими на СВО бойцами

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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