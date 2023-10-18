В зоне СВО погиб доброволец из Башкирии Салават Рафиков

15:08, 18 окт 2023

Во время СВО на Украине погиб уроженец села Мечетлино Салаватского района Башкирии 29-летний рядовой Салават Рафиков. Он добровольно отправился на спецоперацию весной этого года.

Салават Айратович Рафиков родился 19.04.1994 года, окончил 9 классов мечетлинской школы в 2009 году. Затем продолжил обучение в топливно-энергетическом колледже города Уфы

Отслужив один год в армии молодой человек поступил в ПУ № 156 в селе Ярославка Дуванского района. Затем работал сторожем в санатории «Янган-Тау». В апреле текущего года 29-летний Салават заключил контракт на военную службу и отправился добровольцем на специальную операцию, где и погиб при исполнении воинского долга.

Рафиков не был женат. У него осталась мать, которая учительствует в мечетлинской школе. Церемония прощания с погибшим солдатом состоится в четверг, 19 октября, в 11 часов утра возле здания школы в селе Мечетлино.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети