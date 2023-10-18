В Башкирию придут дожди со снегом

22:21, 18 окт 2023

В завершение рабочей недели в Республике Башкортостан ожидается нестабильная погода с осадками, сильным ветром и заморозками.

В четверг, 19 октября, по северу пройдут кратковременные осадки, которые ночью сменятся мокрым снегом. Как сообщили метеорологи, температура воздуха опустится ночью до -3…+2 градусов, а днем поднимется до +4…+9 градусов.

В пятницу, 20 октября, прогнозируется умеренный южный, юго-западный ветер с порывами. Ночная температура составит -3…+2 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов тепла.





Автор: Семен Подгорный