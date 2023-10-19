На СВО погиб доброволец батальона имени Шаймуратова Валерий Султанов

15:20, 19 окт 2023

В Башкирии простились с уроженцем Татышлинского района Республики Валерием Султановым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Старший лейтенант Валерий Илхамович Султанов родился и вырос в Татышлинском районе. Еще в детстве он мечтал посвятить свою жизнь служению Родине и стать военным. После окончания школы Валерий поступил в престижную Общевойсковую академию Вооруженных Сил России, которую успешно закончил.

Когда началась спецоперация на Украине, Султанов принял судьбоносное решение вступить в батальон им. Шаймуратова. Он храбро сражался за освобождение Донбасса от неонацистов, проявив настоящий героизм. Его мужество и отвага были отмечены высокими наградами.

К сожалению, судьба распорядилась так, что Валерий Илхамович погиб на поле боя, до конца оставаясь преданным воинскому долгу. Эта трагическая весть потрясла всех жителей Татышлинского района, где Султанова знали как замечательного человека — энергичного, доброго и отзывчивого. Он был душой компании, выступал за сборную района по баскетболу.

Проститься с Валерием Илхамовичем пришли его родные и близкие, одноклассники, учителя, друзья, соседи.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, присутствовавший на похоронах, заявил, что подвиг Валерия Султанова навсегда останется в памяти жителей республики. Он выразил искренние соболезнования родным и близким бойца.

Глава РБ Р. Хабиров подписал указ о награждении погибшего орденом генерала Шаймуратова — высшей наградой республики за храбрость и мужество, проявленные при защите Отечества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети