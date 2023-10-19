В Башкирии похоронили с 49-летнего участника СВО

15:43, 19 окт 2023

В башкирском городе Белебее в последний путь проводили 49-летнего рядового Марата Мирсаева, который погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил руководитель муниципалитета Азат Сахабиев.

«Низкий поклон матери Марата Мирсаева, воспитавшей настоящего воина и защитника Родины! От себя лично и от имени всех жителей Белебеевского района приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Марата Ринатовича. Мы разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами», — написал чиновник в своем обращении.

Церемония прощания состоялась возле городского мемориального комплекса.

Также слова поддержки прозвучали от главы Альшеевского района Башкирии Дамира Мустафина, откуда родом погибший солдат:

«Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата. Мы скорбим вместе с вами».

Марат Мирсаев появился на свет в 1974 году в населенном пункте Кайраклы Альшеевского района. В двухлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Белебей. Окончив девять классов школы поступил в ПЛ № 40 и получил специальность электрогазосварщика. Затем была служба в армии.

Весной нынешнего года Марат Мирсаев подписал контракт с российским Минобороны и после прохождения боевой подготовки был направлен в зону специальной военной операции. В октябре получил смертельное ранение. Посмертно награжден орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал Азата Сахабиева