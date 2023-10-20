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В Башкирии будет холодно, пойдут дожди

В Башкирии будет холодно, пойдут дожди

08:36, 20 окт 2023

Метеорологи Башкирского гидрометеорологического центра предостерегают о предстоящем похолодании в регионе.

В пятницу, 20 октября, в некоторых районах пройдут непродолжительные осадки в виде дождя. Умеренной силы ветер будет дуть с южного и юго-западного направлений. Дневная температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.

В ночь на 21 октября ожидаются кратковременные дожди. Умеренный ветер изменит свое направление на восточный. Ночная температура составит от -3 до +2 градусов, дневная от +2 до +7 градусов.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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