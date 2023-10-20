В Башкирии подрались друг с другом деревенские «ведьмы»

09:30, 20 окт 2023

В башкирском селе Архангельское разгорелся настоящий скандал между двумя пожилыми женщинами, каждая из которых обвиняет другую в колдовстве и черной магии.

Жительница по имени Гульназ долгое время пугала односельчан, якобы насылая на них проклятия и приходя в гости с неясными намерениями. После ее визитов у хозяев домов случались разные неприятности, из-за чего все считали женщину настоящей ведьмой.

Однако недавно ситуация кардинально изменилась. Сельчанка заявила, что ее соседка Альбина и есть самая настоящая колдунья и виновница всех бед. В качестве доказательства Гульназ привела тот факт, что Альбина работала на своем участке и засыпала землей муравейник, назвав это сатанинским обрядом.

В ответ Альбина установила камеры наблюдения у своего дома, чтобы запечатлеть действия Гульназ и разоблачить ее как ведьму. По словам Альбины, камеры зафиксировали, как Гульназ делает странные пассы руками, проходя мимо ее дома.

Напряжение между двумя женщинами нарастало, пока однажды они не подрались прямо на улице. После драки обе пожилые дамы подали заявления в полицию друг на друга, каждая настаивая, что именно соседка занимается черной магией. Так необычный конфликт двух «ведьм» перерос в официальное разбирательство.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео