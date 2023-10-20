«Добываем щебень для всей республики, а дороги у нас разбитые»: жители села в Башкирии обратились к Хабирову

10:00, 20 окт 2023

Мурсалимкино — единственное промышленное село в Салаватском районе Башкирии, которое обеспечивает весь регион щебнем для строительства и ремонта дорог. Однако сами жители не могут похвастаться хорошими трассами на своей территории.

«Благодаря этим бесконечным рейсам наша дорога давно нуждается в ремонте. Но единственное, что делают власти — это латают отдельные ямы. А нам нужен полноценный капитальный ремонт, а не эта имитация бурной деятельности», — пишет один из пользователей.

Из-за круглосуточных рейсов грузовиков, перевозящих щебень, дороги в районе пришли в полную негодность. Местные жители выразили свое возмущение в социальных сетях.

По его словам, из-за разрушенной дороги в районе отменили пассажироперевозки между селами. Это создает большие неудобства для жителей Мурсалимкино, которым нужно добираться в районную больницу и центр. По той же дороге каждый день ездит школьный автобус.

В настоящее время на дороге проводят локальный ремонт отдельных участков, однако это не решает проблему — со временем ямы появляются вновь. Жители села требуют проведения полноценного капитального ремонта всей дороги.

Несмотря на многочисленные жалобы в администрацию района и даже лично главе Башкирии Радию Хабирову, проблема так и не решена.

Автор: Семен Подгорный

Фото: из группы ВКонтакте «Яхъя и Радио Салаватский район»