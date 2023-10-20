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В Башкирии появятся безлимитные билеты на проезд в общественном транспорте

В Башкирии появятся безлимитные билеты на проезд в общественном транспорте

12:16, 20 окт 2023

Власти Башкирии приняли решение о введении проездных билетов нового образца. Как сообщил на экспертной дискуссии замгендиректора «Башкирского регистра социальных карт» О. Романов, теперь пассажиры смогут приобрести проездные сроком от 1 до 3 месяцев, а также безлимитный билет на весь период действия.

Данные проездные будут реализовываться государственным перевозчиком «Башавтотранс». По словам Олега Романова, нововведение позволит пассажирам экономить от 100 до 700 рублей в зависимости от выбранного тарифа. Наиболее выгодным является безлимитный проездной за 1700 рублей, который окупится для жителей республики, совершающих более 60 поездок в месяц.

Стоит напомнить, что с 2019 года в РБ заработала единая транспортная карта «Алга» для всех видов общественного транспорта. Кроме того, оплатить проезд теперь можно и банковской картой.

Автор: Семен Подгорный
Теги: билеты проезд
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