В Башкирии показали самую запущенную школу

15:27, 20 окт 2023

Жители Башкирии были шокированы, увидев недавно появившиеся в социальных сетях фотографии школы No2 в городе Салавате . Снимки вызвали бурное обсуждение и возмущение в одном из местных сообществ во ВКонтакте. Подписчики отмечали, что плачевное состояние этого учебного заведения наблюдается уже много лет.

По их словам, салаватская школа всегда имела контрастный вид — её лицевая часть и центральный вход выглядят вполне пристойно благодаря отремонтированному фасаду, тогда как остальные части здания — по бокам и сзади — находятся в ужасающем запустении с обшарпанными и обветшалыми стенами.

Так, жительница города Марина написала, что эта школа была в таком состоянии уже как минимум 25 лет. Александр в свою очередь рассказал, что примерно 10 лет назад отремонтировали и обшили фасад лицевой части здания, пообещав в следующем году привести в порядок остальные части, однако обещание так и не было выполнено.

Ещё одна местная жительница, Наталья, тоже недавно проходила мимо этой школы и была удивлена разительным контрастом между отремонтированным фасадом центрального входа и запущенным видом остальных частей здания. Она высказала предположение, что, видимо, денег на полноценный ремонт не хватило, и работы так и остались незавершёнными.

Другие комментаторы, такие как Табриз и Ринат, отмечали, что учебное заведение, судя по всему, всегда выглядела именно так и контраст между лицевой и другими частями здания существовал достаточно долго.

Как высказалась Елена, похоже, что в городе не умеют ни строить современные школы, ни поддерживать в порядке уже имеющиеся.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ВК «Подслушано.Салават»