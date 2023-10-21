В Башкирии ожидается опасная погода

00:06, 21 окт 2023

Синоптики сообщили подробный прогноз погодных условий, которые ожидают жителей Республики Башкортостан в субботу.

По их прогнозам, 21 октября, ночью и утром в большинстве районов РБ пройдут осадки в виде моросящих дождей и мокрого снега. Днем интенсивность осадков усилится, местами возможны сильные дожди.

Направление ветра изменится с южного на северо-восточное, скорость ветра будет умеренной, а в отдельных районах - с порывами до сильного. Из-за этого на дорогах региона вероятно появление гололедицы, что может осложнить движение транспорта.

Температура воздуха ночью по региону будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем поднимется до +2...+7 градусов.

Автор: Семен Подгорный