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На СВО погиб «шаймуратовец» Руслан Байтимиров

На СВО погиб «шаймуратовец» Руслан Байтимиров

21:57, 21 окт 2023

В пятницу, 20 октября, в населенном пункте Уразбаево Ишимбайского района состоялись похороны уроженца этих мест Руслана Байтимирова. Военнослужащий воевал в составе башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова, выполняя боевые задачи специальной военной операции.

Как рассказал руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов, Руслан Байтимиров мужественно сражался с противником, проявив настоящий патриотизм и преданность долгу. Он отдал свою жизнь ради мира на родной земле.

На церемонии прощания собрались родные, близкие и товарищи Руслана Байтимирова. Его имя навсегда останется в памяти земляков как пример мужества и героизма.

Родителям героя вручили высокую государственную награду в знак признания его боевых заслуг перед Родиной.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Азат Ишемгулов
Теги: Ишимбайский район спецоперация Погибшие на Украине
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