Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер

22:10, 21 окт 2023

Переменчивая погода ожидает жителей Башкирии в конце выходных. Синоптики предупреждают о возможных осадках и гололеде на дорогах в воскресенье и понедельник.

В воскресенье, 22 октября, ночь принесет в республику дождь, который к утру сменится мокрым снегом. На юге республики возможны обильные осадки. На проводах и деревьях - налипание мокрого снега, на некоторых участках дорог образуется гололед. Днем ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега. Северо-западный и западный ветер будет дуть с порывами от умеренных до сильных. Температура ночью составит от -3 до +2°C, днем от 0 до +5°C.

В первый рабочий день, 23 октября, ночь пройдет без осадков. Днем местами выпадет небольшой мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололед. Умеренный западный и юго-западный ветер днем местами усилится до сильного. Ночью столбики термометров покажут значения от -2 до -7°C, днем -1...+4°C.

24 октября, утром и ночью прогнозируется мокрый снег, на дорогах вновь появится гололед. Днем выпадет дождь. Дуть будет умеренный юго-западный ветер. Температура ночью от +1 до -4°C, днем от +4 до +9°C.





Автор: Семен Подгорный