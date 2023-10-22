В Башкирии похоронили молодого бойца СВО Ильгама Гибадатова

15:32, 22 окт 2023

В воскресный день 22 октября в населенном пункте Азнагулово Белорецкого района Башкирии в последний путь проводили молодого бойца Ильгама Гибадатова, принимавшего участие в СВО на Украине.

Попрощаться с ним пришли родные, близкие, односельчане. По информации пресс-службы муниципалитета, подробности гибели военнослужащего и детали его личной жизни не раскрываются.

Друзья и знакомые Ильгама в социальных сетях выражают соболезнования его семье. Они пишут, что Ильгам учился в 26-м училище, был вежливым, спокойным и исполнительным юношей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети