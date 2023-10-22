В Башкирии похоронили молодого бойца СВО Ильгама Гибадатова
15:32, 22 окт 2023
В воскресный день 22 октября в населенном пункте Азнагулово Белорецкого района Башкирии в последний путь проводили молодого бойца Ильгама Гибадатова, принимавшего участие в СВО на Украине.
Попрощаться с ним пришли родные, близкие, односельчане. По информации пресс-службы муниципалитета, подробности гибели военнослужащего и детали его личной жизни не раскрываются.
Друзья и знакомые Ильгама в социальных сетях выражают соболезнования его семье. Они пишут, что Ильгам учился в 26-м училище, был вежливым, спокойным и исполнительным юношей.
Читайте также:На СВО погиб «шаймуратовец» Руслан Байтимиров
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также