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В Башкирии прогнозируется мокрый снег, понижение температуры и гололед

В Башкирии прогнозируется мокрый снег, понижение температуры и гололед

21:48, 22 окт 2023

Специалисты Башкирского гидрометеорологического центра передали прогноз погоды на начало новой рабочей недели. Согласно данным, предоставленным синоптиками, 23-25 октября в республике прогнозируют мокрый снег, гололед и понижение температуры воздуха до -8 градусов.

В соответствии с метеопрогнозом, в понедельник 23 октября ожидается дождь со снегом и образование гололеда, а также умеренный ветер. Ночная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, дневная от 0 до +5 градусов.

На следующий день, 24 октября, прогнозируются осадки в виде сильного мокрого снега. Умеренный ветер подует с юго-запада, местами с порывами до сильного. Ночная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, дневная от +4 до +9 градусов.

В среду, 25 октября, также ожидаются осадки в виде обильного мокрого снега, с отложением на проводах и деревьях, а также гололед. Ночная температура воздуха составит от -4 до +1 градусов, дневная от -1 до +4 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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