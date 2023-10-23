Массовая вербовка или мошенничество: жителям Уфы активно предлагают подписать контракт с Минобороны

11:21, 23 окт 2023

В последнее время жителям Уфы стали поступать звонки с предложением заключить контракт на военную службу. Как сообщили читатели издания Пруфы, им стали поступать подобные предложения от лиц, представляющихся волонтерами или сотрудниками военкоматов.

Один из уфимцев, Сергей, рассказал, что ему позвонила женщина, назвавшаяся волонтером военкомата, и поинтересовалась, не рассматривает ли он возможность заключить контракт на военную службу. В отличие от сотрудников банков, которые обычно говорят медленно и вкрадчиво, эта девушка говорила быстро и конкретно, поэтому Сергею сложно было определить, был ли это реальный звонок из военкомата или попытка мошенничества. Когда он попытался перезвонить по указанному номеру, трубку уже не брали.

Другой горожанин также получил аналогичный звонок с настойчивым предложением подписать контракт на военную службу. На его вопрос о том, как быть с плохим зрением, собеседник ответил, что он может пойти в армию водителем в тылу. Несмотря на возражения о наличии других проблем со здоровьем, его продолжали убеждать, что это не помешает службе по контракту.





Автор: Семен Подгорный