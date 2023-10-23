Не прозевайте зиму: автовладельцам Башкирии напомнили про шины и скорость

15:19, 23 окт 2023

В ходе оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан автовладельцев и автолюбителей региона призвали своевременно переоборудовать свои автомобили к предстоящему зимнему сезону. Конкретно, речь шла о необходимости установки зимних шин на машины и строгом соблюдении скоростного режима в условиях ухудшения погоды. С соответствующим призывом выступил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Чиновник напомнил, что только за минувшую неделю 5 раз проводилось оповещение жителей республики о предстоящем резком ухудшении погоды. Эта информация доводилась до населения посредством SMS-сообщений, громкоговорящей связи, систем оповещения граждан и СМИ. Глава ведомства отметил, синоптический прогноз полностью подтвердился - погода действительно испортилась в заявленные сроки.

По данным метеорологов, на текущей неделе также ожидается ухудшение погодных условий в Башкирии: гололедица, мокрый снег, а также усиление ветра. Исходя из этого Кирилл Первов особо напомнил всем владельцам автомашин о важности своевременной установки зимней резины. Это поможет избежать многих неприятных ситуаций на дорогах.

К вопросу подготовки к предстоящей зиме обратился также глава Башкирии Радий Хабиров. Он призвал руководителя Минтранса региона Александра Клебанова уделить особое внимание организации безопасного дорожного движения в сложных погодных условиях.

Глава республики отметил, что южные районы Башкирии уже находятся под снегом. Там уже начались первые заносы. Он подчеркнул, что именно в переходный период, когда водители только адаптируются к зимнему стилю вождения, особенно важно принимать профилактические меры, чтобы не допустить роста числа серьезных ДТП.





Автор: Семен Подгорный