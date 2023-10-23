Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Не прозевайте зиму: автовладельцам Башкирии напомнили про шины и скорость

Не прозевайте зиму: автовладельцам Башкирии напомнили про шины и скорость

15:19, 23 окт 2023

В ходе оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан автовладельцев и автолюбителей региона призвали своевременно переоборудовать свои автомобили к предстоящему зимнему сезону. Конкретно, речь шла о необходимости установки зимних шин на машины и строгом соблюдении скоростного режима в условиях ухудшения погоды. С соответствующим призывом выступил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Чиновник напомнил, что только за минувшую неделю 5 раз проводилось оповещение жителей республики о предстоящем резком ухудшении погоды. Эта информация доводилась до населения посредством SMS-сообщений, громкоговорящей связи, систем оповещения граждан и СМИ. Глава ведомства отметил, синоптический прогноз полностью подтвердился - погода действительно испортилась в заявленные сроки.

По данным метеорологов, на текущей неделе также ожидается ухудшение погодных условий в Башкирии: гололедица, мокрый снег, а также усиление ветра. Исходя из этого Кирилл Первов особо напомнил всем владельцам автомашин о важности своевременной установки зимней резины. Это поможет избежать многих неприятных ситуаций на дорогах.

К вопросу подготовки к предстоящей зиме обратился также глава Башкирии Радий Хабиров. Он призвал руководителя Минтранса региона Александра Клебанова уделить особое внимание организации безопасного дорожного движения в сложных погодных условиях.

Глава республики отметил, что южные районы Башкирии уже находятся под снегом. Там уже начались первые заносы. Он подчеркнул, что именно в переходный период, когда водители только адаптируются к зимнему стилю вождения, особенно важно принимать профилактические меры, чтобы не допустить роста числа серьезных ДТП.


Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok