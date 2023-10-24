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Скандальный брак в Татарстане: женщина вышла замуж за своего приемного сына

Скандальный брак в Татарстане: женщина вышла замуж за своего приемного сына

11:10, 24 окт 2023

53-летняя Айсылу Чижевская-Мингалимова, племянница певца Рената Ибрагимова, вышла замуж за своего приемного сына Даниила Чижевского в Татарстане.

Восемь лет назад Айсылу, преподававшая музыкальное искусство в детском доме, взяла на воспитание мальчика. Недавно 21-летний Даниил попросил свою приемную мать стать его женой, и она согласилась, несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте.

Оба супруга занимаются музыкой и временами выступают перед зрителями. У Айсылу также было еще пятеро приемных детей, которых забрали органы опеки после скандала со свадьбой.

Кроме того, у Айсылу есть свой 16-летний сын Султан, который остался с матерью. Многие жители Татарстана осудили этот брак и считают, что женщина опозорила республику. Но она не унывает и мечтает вернуть детей, переехать с мужем в Москву и заниматься творчеством, не опасаясь осуждения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: со страницы ВК Айсылу Чижевской (Мингалимовой)
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