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В Башкирии ожидается необычная для октября погода

В Башкирии ожидается необычная для октября погода

21:32, 24 окт 2023

25 октября жителей Башкирии ожидает пасмурная погода с осадками. Ночью пройдут снегопады, утром возможен гололед. Днем ожидается переменная облачность и небольшие снегопады по всей территории республики, на юго-востоке - умеренные.

В отдельных районах на деревьях и проводах может образоваться наледь от мокрого снега. На дорогах также возможен гололед. Об этом предупреждает республиканское МЧС.

Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха как днем, так и ночью составит от 0 до -5°, на востоке РБ до +5°.

На автомобильных дорогах из-за ненастья видимость ухудшится до 500-1000 метров.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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