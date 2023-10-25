В Башкирии запустили мобильную помощь для ветеранов СВО и их семей

09:09, 25 окт 2023

В Башкирии ветеранам спецоперации и их семьям стали оказывать новый вид поддержки — организовали выездные консультации на специальном «Поезде помощи». Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов республики получить необходимую юридическую, медицинскую и психологическую помощь по месту жительства.

20 октября такой поезд уже побывал в городе Кумертау , где местные жители смогли проконсультироваться с юристами, нотариусами, банковскими работниками, врачами и психологами. 27 октября запланирован еще один рейс — на этот раз в Салаватский район.

Инициатива принадлежит Башкирскому филиалу фонда «Защитники Отечества». Как сообщил в социальных сетях руководитель администрации Главы РБ М. Забелин, теперь жителям отдаленных районов не придется ехать в Уфу, чтобы получить юридическую консультацию или медицинскую помощь — все услуги будут предоставлены прямо по месту жительства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личная страница Максима Забелина.