Из-за метели рейс Минеральные Воды - Челябинск перенаправили в Уфу

11:15, 25 окт 2023

Из-за сильного снегопада и ухудшения видимости в аэропорту Челябинска на этой неделе произошли серьезные сбои в расписании полетов. Многие рейсы были задержаны или перенаправлены в другие аэропорты.

Одним из таких рейсов стал самолет, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Челябинск. Экипажу пришлось принять решение о посадке в аэропорту Уфы , поскольку условия для полетов и видимость в челябинском аэропорту были крайне неблагоприятными из-за метели.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы, этот самолет действительно сел в столице Башкирии, но вскоре должен вылететь в Челябинск.

«Запланированное время вылета — 10:50 по местному времени. Аэропорт Челябинска уже открыт и готов принимать самолеты», — прокомментировали ситуацию в уфимском авиаузле.

Важно отметить, что аэропорт Уфы в это время работал в штатном режиме, и все остальные рейсы выполнялись строго по расписанию, несмотря на непогоду в соседнем Челябинске. Экипаж и пассажиры рейса из Минеральных Вод были оперативно размещены в уфимском аэропорту и ожидали улучшения погоды для дальнейшего следования до пункта назначения в Челябинске.





Автор: Семен Подгорный