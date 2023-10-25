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В Башкирии ожидается неблагоприятная погода

В Башкирии ожидается неблагоприятная погода

23:08, 25 окт 2023

В четверг, 26 октября, ожидается пасмурная погода с осадками и сильным похолоданием. Об этом предупреждают синоптики региональной метеослужбы.

Жителей РБ ожидает облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозируются кратковременные снегопады. Ветер северо-западных и западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Предстоящей ночью температура воздуха понизится до -5…-10°С, днем столбики термометров покажут значения от 0 до -5°С.

Региональное МЧС предупреждает: местами на автомобильных дорогах возможно появление гололеда, в утренние и ночные часы ожидается дымка, из-за которой видимость ухудшится до 1-3 км.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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