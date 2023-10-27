Сильный ветер и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на конец октября в Башкирии

08:45, 27 окт 2023

Специалисты Башкирского гидрометеорологического центра предоставили информацию о погодных условиях в регионе на ближайшие двое суток.

В пятницу, 27 октября, в некоторых районах пройдут кратковременные снегопады, возможен гололед. В дневное время ожидаются порывы ветра до сильного. Днем будет холодно до -4…+1 градуса.

В субботу, 28 октября, местами прогнозируются осадки в виде небольшого мокрого снега, днем - умеренного. Местами возможно обледенение проводов и деревьев из-за налипания мокрого снега, а также гололедица на дорогах. Порывы восточного, юго-восточного ветра могут достигнуть до сильного. Ночная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, при прояснениях до -12 градусов, днем - от -2 до +3 градусов.

Автор: Семен Подгорный