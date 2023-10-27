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В Башкирии похоронили участника СВО Артура Гиляжева

В Башкирии похоронили участника СВО Артура Гиляжева

10:17, 27 окт 2023

В Башкирии в последний путь проводили 44-летнего участника специальной военной операции Артура Гиляжева. Церемония прощания с ним состоялась в Абзелиловском районе республики, о чем сообщили в местной администрации.

Глава района Ильдар Нафиков в своем обращении выразил скорбь по поводу гибели военнослужащего. Он отметил, что «горько и больно прощаться с такими ребятами, как Артур». В то же время, по словам Нафикова, есть и чувство гордости за их мужественные поступки и решения настоящих мужчин.

Артур Гиляжев проходил службу в рядах участников СВО с осени 2022 года в должности старшего стрелка. Сельчане выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район спецоперация Погибшие на Украине
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