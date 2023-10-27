В Башкирии похоронили контрактника Ильгама Гафарова, погибшего в СВО

14:29, 27 окт 2023

В Башкирии в селе Абзаново в последний путь проводили контрактника Ильгама Гафарова, погибшего 11 октября 2023 года в зоне СВО.

Ильгам Гафаров появился на свет в 1979 году в Архангельском районе республики. Окончив среднюю школу продолжил обучение в Стерлитамакском техникуме физкультуры, но проучился там лишь год, так как был призван в армию. Службу проходил в Оренбургской области. Демобилизовавшись вернулся в техникум и успешно его окончил.

С 2000 по 2011 годы Ильгам Гафаров служил в органах внутренних дел, сначала в ППС, а затем в патрульно-постовом полку милиции Архангельского района. Одновременно заочно получил высшее образование на факультете физической культуры Бирского педагогического института.

В 2013 году Ильгам Гафаров подписал контракт с Минобороны, служил в танковой части в Абхазии. За мужество и героизм был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

На родине героя в Архангельском районе Башкирии его провожали в последний путь как настоящего патриота своей страны, отдавшего жизнь за неё. Глава муниципалитета Айрат Саитгалин отметил, что боец достойно прожил свою жизнь, посвятив её служению Родине. Он был примером для многих как верный товарищ, мужественный воин и настоящий герой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети