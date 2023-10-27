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В Башкирии в последний путь проводили участника СВО Максима Скубченко

В Башкирии в последний путь проводили участника СВО Максима Скубченко

16:30, 27 окт 2023

Накануне в башкирском городе Октябрьском прошла траурная церемония прощания с ефрейтором Вооруженных Сил Российской Федерации Максимом Васильевичем Скубченко. Он погиб в одном из боев в ходе СВО на Украине.

Похороны военнослужащего состоялись в городском парке Победы возле мемориала павшим воинам. Проститься с погибшим пришли его родственники, друзья, знакомые, ветераны локальных войн и жители города. Соболезнования семье и близким выразили депутат Госсобрания Башкортостана А. Шмелев, и.о. руководителя администрации Октябрьского А. Пальчинский, военком В. Шарифуллин, представитель воинской части А. Тагиров и мама Героя РФ С. Белова - Тамара Белова.

Максим Скубченко родился 3.06.1981 года в Курганской области, но вырос в Башкирии в городе Октябрьском. После школы отучился в местном нефтяном колледже по специальности геофизика. Трудился в Москве. У него остались супруга и двое детей.

В конце 2022 года Максим подписал контракт с Минобороны и был направлен на Украину. 13 октября в одном из боев он получил смертельное ранение. Награжден орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский спецоперация Погибшие на Украине
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