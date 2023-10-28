Синоптики рассказали о резких перепадах погоды в Башкирии на следующей неделе

10:58, 28 окт 2023

В республике Башкортостан в ближайшие семь дней специалисты прогнозируют резкое повышение температуры воздуха.

- В северных районах РБ фиксируется снежный покров, толщина которого достигает от 1 до 10 см. К концу недели холодная воздушная масса придет с северных морей. Из-за этого температура прогнозируется на два-три градуса ниже нормы. В ночные часы возможно понижение температуры воздуха от -2 до -7 градусов, в отдельных районах до -12 градусов, днем от 0 до -5 градусов, - сообщили метеорологи.

Сейчас в регионе довольно холодно, местами снег даже и не думает таять. Причиной этому, как объяснили синоптики Башгидромета, стало прохождение циклона с Северной Атлантики.

В субботу и воскресенье над регионом пройдет еще один циклон, который ухудшит погодные условия: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно образование гололеда на дорогах, порывистый ветер. Несмотря на это, температура приблизится к сезонным показателям: днем от -2 до +5 градусов, на юге местами до +10 градусов.

Существенно потеплеет в Башкирии во 2-ой половине следующей недели. 1-5 ноября средняя температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов. В эти дни ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями.

Автор: Семен Подгорный