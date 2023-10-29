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Неблагоприятная погода ожидается в Башкирии

Неблагоприятная погода ожидается в Башкирии

10:21, 29 окт 2023

В начале предстоящей недели в Республике Башкортостан ожидаются обильные осадки, а также резкое похолодание.

Согласно данным синоптиков Башкирского гидрометеорологического центра в понедельник, 30 октября, ожидаются дожди с мокрым снегом, которые ночью в некоторых районах республики могут быть особенно сильными, возможно образование гололеда, отложение мокрого снега на деревьях и линиях электропередач, а также появление гололедицы на автомобильных дорогах.

Ожидается умеренный юго-западный ветер, который затем сменится на северо-западный, с порывами до сильного.

Ночная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов по Цельсию.

Во вторник, 31 октября, на всей территории региона пройдет кратковременный снегопад, местами на дорогах возможно появление гололедицы. Днем выпадет мокрый снег с дождем.

Ожидается умеренный юго-западный и западный ветер.

Ночные температуры опустятся до -1…-6 градусов мороза, днем столбики термометров покажут значения от 0 до +5 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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