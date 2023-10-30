В Башкирии похоронили участника СВО Айнура Янышева

09:53, 30 окт 2023

Накануне в Башкирии в последний путь проводили 26-летнего уроженца Гафурийского района Айнура Янышева, который погиб в зоне проведения СВО на Украине.

Айнур Янышев родом из населенного пункта Кургашла. Окончив местную школу, он продолжил обучение в Аургазинском многопрофильном колледже. Затем была служба в армии. Демобилизовавшись, работал вахтовиком.

Осенью прошлого года Айнур Янышев был мобилизован для участия в специальной военной операции. 12 октября 2023 года получил смертельное ранение. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, боец был посмертно награжден орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети