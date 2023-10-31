Жителей Башкирии в ноябре ждет аномальная погода

08:38, 31 окт 2023

В начале ноября жителей Башкирии ожидает необычайное потепление. Вместо привычных для этого времени года дождя, снега и гололеда, регион накроет волна тепла. Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, уже 1 ноября дневная температура поднимется до +8 градусов. В ночные часы столбик термометра также покажет положительные значения - до +5 градусов.

Наибольший подъем температуры ожидается 2 ноября - до +11 градусов днем и +6 ночью. 3 ноября днем по-прежнему будет тепло - воздух прогреется до +9 градусов. Однако уже в ночь с 3 на 4 ноября произойдет резкое похолодание - температура опустится до 0 градусов.

4 и 5 ноября дневные температуры снова понизятся до +3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -4 градусов.

Аналогичный прогноз на всю неделю дают и в Гисметео. По их данным, с 6 по 14 ноября днем будет держаться температура от +4 до +7 градусов. Ночные температуры составят от +1 до +3 градусов.

Возвращение к минусовым температурам днем ожидается только 19 ноября.





Автор: Семен Подгорный