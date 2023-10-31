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«Ждите, я вернусь»: на СВО погиб парень из Башкирии

«Ждите, я вернусь»: на СВО погиб парень из Башкирии

10:06, 31 окт 2023

В башкирском городе Салавате в понедельник, 30 октября, прошли похороны 33-летнего Андрея Воеводова, погибшего в ходе СВО на Украине.

Андрей появился на свет 27.09.1990 года в Салавате. После школы отучился в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Затем была служба в армии. В социальных сетях он тогда написал, что уходит отдавать долг родине и попросил ждать его.

В январе текущего года Андрей Воеводов подписал контракт и добровольцем отправился на спецоперацию. Службу проходил в звании младшего сержанта.

В городской администрации сообщили, что Андрей сделал осознанный выбор настоящего мужчины и патриота. Те, кто знал его лично, отзываются о нем как о вежливом, доброжелательном и скромном человеке, на которого в любой ситуации можно было положиться.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават спецоперация Погибшие на Украине
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