«Ждите, я вернусь»: на СВО погиб парень из Башкирии

10:06, 31 окт 2023

В башкирском городе Салавате в понедельник, 30 октября, прошли похороны 33-летнего Андрея Воеводова, погибшего в ходе СВО на Украине.

Андрей появился на свет 27.09.1990 года в Салавате. После школы отучился в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Затем была служба в армии. В социальных сетях он тогда написал, что уходит отдавать долг родине и попросил ждать его.

В январе текущего года Андрей Воеводов подписал контракт и добровольцем отправился на спецоперацию. Службу проходил в звании младшего сержанта.

В городской администрации сообщили, что Андрей сделал осознанный выбор настоящего мужчины и патриота. Те, кто знал его лично, отзываются о нем как о вежливом, доброжелательном и скромном человеке, на которого в любой ситуации можно было положиться.

Читайте также: В Башкирии похоронили участника СВО Айнура Янышева

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети