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В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае

В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае

16:07, 31 окт 2023

В Башкирии в начале ноября ожидается резкое потепление до температур характерных для мая, которое к концу недели сменится похолоданием.

Уже 1 ноября, в среду, термометры покажут +7 градусов. Предполагаются небольшие осадки в виде дождя, ветер будет дуть с юга со скоростью около 3 м/с. Ночью столбик термометра поднимется до +9.

2 ноября, в четверг, в Башкирии станет еще теплее - до +12 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями, южный ветер усилится до 4,5 м/с. Температура ночью снизится до +9.

3 ноября, в пятницу, днем сохранится тепло - воздух прогреется до +11. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный достигнет скорости около 5 м/с. Ночью похолодает до +5 градусов.

Резкое похолодание ожидается 4 ноября, в субботу - температура снизится до +2. Будет пасмурно, подует северный ветер до 3 м/с. Ночью воздух остынет до -2 градусов.

В воскресенье, 5 ноября, днем термометры по-прежнему покажут около +2 градусов. Погода будет ясной, юго-восточный ветер усилится до 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов.

6 ноября, в понедельник, днем вновь потеплеет до +5. Ожидается пасмурная погода, южный ветер до 3,5 м/с. Ночная температура составит около +2 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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