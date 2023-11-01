Блогер Рустам Набиев рассказал о шокирующем преступлении отца

11:07, 01 ноя 2023

Уфимский блогер Рустам Набиев поделился трагической историей из жизни своей семьи. Он рассказал, что в детстве пережил настоящую драму - отец лишил жизни его мать, когда той было 28 лет.

Рустам описал, что в то время ему было всего 2 года и он практически не помнит мать. Однако эта трагедия навсегда изменила его жизнь. После гибели матери от рук отца, Рустама и его брата забрала к себе сестра их отца. Рустам не стал вдаваться в подробности преступления, отметив, что это очень болезненная для него тема, о которой он не хочет много говорить.

Когда Рустам вырос, он смог многое осмыслить и принять случившееся. Единственным его желанием в детстве было иметь хотя бы одного родителя рядом и чувствовать себя обычным ребенком в полной семье. Рустам подчеркнул, что, несмотря ни на что, он очень много сделал для отца, когда тот отбывал срок в тюрьме. У них осталось много неосуществленных планов, которые они хотели реализовать вместе.

Делясь этой историей, Рустам призвал подписчиков отнестись с пониманием к этому трагическому моменту в его жизни и не осуждать его семью. Он хотел показать, что даже после таких страшных событий человек может жить дальше и не терять веру в людей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/rustam.nabiev92