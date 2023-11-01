В Израиле скончался 15-летний Данил Курбангулов из Башкирии, проходивший лечение от рака

11:23, 01 ноя 2023

Семья 15-летнего Данила Курбангулова из Башкирии переживает трагическую утрату. В ночь на 1 ноября 2023 года в израильской клинике перестало биться сердце мальчика, боровшегося с онкологическим заболеванием.

Эта новость потрясла всех, кто следил за судьбой Даниила. Мать мальчика Гульназ сегодня выставила пост в соцсетях, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал их.

Напомним, что в 2022 году у подростка диагностировали лимфому Беркитта – агрессивную разновидность рака. После курса лечения российские врачи сообщили, что больше ничем помочь не могут. После этого семья начала искать возможности лечения за рубежом.

Израильская клиника Шнайдер согласилась принять Даниила, однако, к сожалению, ее специалисты также не смогли победить болезнь. Родители заметили первые симптомы недуга в прошлом году, когда сын вернулся из санатория исхудавшим и жалующимся на боли в ногах.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети