Синоптики прогнозируют резкий скачок температуры в Башкирии

22:28, 01 ноя 2023

Согласно последнему метеопрогнозу, сделанному специалистами-синоптиками Башгидромета, в ближайшие дни Башкирию ожидает непродолжительное повышение температуры воздуха.

Уже сегодня, в четверг 2 ноября, столбики термометров могут подняться до +12 градусов тепла. При этом в большинстве районов республики значительных осадков не предвидится, лишь на севере возможны небольшие дожди. Также синоптики предупреждают о вероятности образования тумана.

Однако уже в конце рабочей недели погода в РБ несколько испортится. В пятницу, 3 ноября, местами пройдут небольшие дожди, на севере - до умеренных. Подует умеренный южный, юго-западный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, днем температура воздуха повысится до +5…+10 градусов.

Автор: Семен Подгорный