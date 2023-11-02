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В Башкирии похоронили двух мобилизованных на СВО

В Башкирии похоронили двух мобилизованных на СВО

09:23, 02 ноя 2023

Накануне в Дуванском районе Башкортостана состоялись похороны сразу двух погибших на специальной военной операции земляками.

В населенном пункте Вознесенское простились с 31-летним Валерием Курбатовым. Как сообщил депутат Курултая Виктор Гурьев, мужчина был призван по мобилизации 27 сентября прошлого года. Согласно информации администрации сельсовета, Валерий родился 1.06.1992 года, а погиб 5 октября нынешнего года. На его странице в социальной сети имеется лишь одна фотография, опубликованная летом 2023 года – со свадьбы.

В деревне Каракулево похоронили 33-летнего Эдуарда Мухаметгалина. Как говорится в сообщении администрации района, "Эдуард был опорой семьи, любящим отцом, мужем и сыном. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах".

Боец родился 26.02.1990 года, окончил профессиональное училище No156 в селе Ярославка. 28 сентября 2023 года он был призван по мобилизации, погиб 18 октября 2023.

Как написала на своей странице в социальной сети Оксана П. - двоюродная сестра Эдуарда, этот день был очень тяжелым для всей семьи, когда они провожали в последний путь родного человека. Говорят, что после сорока дней станет легче, но на самом деле горечь утраты никуда не денется.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Дуванский район спецоперация Погибшие на Украине
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