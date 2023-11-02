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Башкирская домохозяйка впервые откровенно рассказала о взаимоотношениях с родителями

Башкирская домохозяйка впервые откровенно рассказала о взаимоотношениях с родителями

12:05, 02 ноя 2023

Блогер Миляуша Шайхелислямова, более известная как Башкирская домохозяйка, поделилась историей о непростых отношениях с матерью. В своем личном аккаунте в социальных сетях она рассказала, что с раннего детства воспитывалась бабушкой и дедушкой.

На вопрос подписчика о том, обижается ли она на маму за то, что та оставила ее в младенчестве, Миляуша ответила, что не держит обиды. По ее словам, с трех месяцев до трех лет она жила с бабушкой и дедушкой, и они были ей ближе, чем родители. Блогер отзывается о маме и папе с теплотой, говорит, что они хорошие люди, которые достойно воспитали ее и передали ей свои лучшие качества.

В то же время Миляуша признает, что с родителями у нее случаются конфликты, особенно с отцом, с которым она практически не общается. По ее мнению, они не всегда понимают ее, как и она их. Тем не менее, блогер подчеркивает, что любит своих маму и папу.

Шайхелислямова считает, что чувство юмора ей привил дедушка. Она предполагает, что если бы росла с родителями, то была бы более серьезным человеком, как ее брат. Мама периодически критикует Миляушу за публикации. Но популярная блогерша объясняет ей, что это ее творчество и любимое дело, которое доставляет удовольствие.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: башкирская домохозяйка
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