Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В конце рабочей недели в Башкирии ожидается +10 градусов тепла

В конце рабочей недели в Башкирии ожидается +10 градусов тепла

22:55, 02 ноя 2023

В конце рабочей недели в Башкирии ожидается довольно теплая погода. Как сообщили метеорологи Башгидромета, в пятницу, 3 ноября, в регионе прогнозируются небольшие осадки. При этом подует ветер южных направлений, а температура воздуха повысится до +10 градусов по Цельсию.

В субботу, 4 ноября, погодные условия начнут меняться - ожидается похолодание, подует ветер северо-западных направлений.

- В День народного единства прогнозируется преимущественно сухая погода. Ветер будет дуть с северо-запада, затем поменяет направление на юго-восточное. Ночная температура составит от -4 до +1 градуса, дневная - от +1 до +6 градусов тепла, сообщили синоптики.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok