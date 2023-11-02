В конце рабочей недели в Башкирии ожидается +10 градусов тепла

22:55, 02 ноя 2023

В конце рабочей недели в Башкирии ожидается довольно теплая погода. Как сообщили метеорологи Башгидромета, в пятницу, 3 ноября, в регионе прогнозируются небольшие осадки. При этом подует ветер южных направлений, а температура воздуха повысится до +10 градусов по Цельсию.

В субботу, 4 ноября, погодные условия начнут меняться - ожидается похолодание, подует ветер северо-западных направлений.

- В День народного единства прогнозируется преимущественно сухая погода. Ветер будет дуть с северо-запада, затем поменяет направление на юго-восточное. Ночная температура составит от -4 до +1 градуса, дневная - от +1 до +6 градусов тепла, сообщили синоптики.





Автор: Семен Подгорный