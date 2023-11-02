В Башкирии снимут мультфильм о Безбашенном Фанисе

23:21, 02 ноя 2023

В Башкирии планируют реализовать культурный проект - создание анимационного фильма, посвященного подвигу добровольца российских Вооруженных Сил Фаниса Хусаинова, известного жителям республики как «Безбашенный Фанис».

Производством мультфильма займется киностудия имени Амира Абдразакова, находящаяся в ведении Министерства культуры республики. Для реализации проекта привлечен известный башкирский мультипликатор Дамир Мухаметьяров, создатель таких популярных анимационных лент как «Урал-батыр и царство Самрау».

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, общая стоимость двух контрактов, заключенных киностудией с Дамиром Мухаметьяровым, составляет около 3,6 млн рублей. Предполагается, что в своем мультфильме аниматор подробно осветит биографию и ратные подвиги Фаниса Хусаинова, который в июне 2022 года добровольцем ушел на СВО.

На войне Фанис Хусаинов проявил необычайную храбрость и отвагу, за что получил прозвище «Безбашенный Фанис». Особенно прославился он, когда в одиночку захватил украинский бронетранспортер. К сожалению, в начале января 2023 года стало известно о гибели бойца. Его подвиг был высоко оценен руководством республики – на похоронах в родном селе Новокайпаново глава Башкирии лично вручил матери Фаниса Хусаинова орден Шаймуратова.

Согласно условиям контракта, Дамир Мухаметьяров должен завершить работу над анимационной лентой о героической судьбе «Безбашенного Фаниса» до конца 2023 года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети