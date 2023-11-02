Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии снимут мультфильм о Безбашенном Фанисе

В Башкирии снимут мультфильм о Безбашенном Фанисе

23:21, 02 ноя 2023

В Башкирии планируют реализовать культурный проект - создание анимационного фильма, посвященного подвигу добровольца российских Вооруженных Сил Фаниса Хусаинова, известного жителям республики как «Безбашенный Фанис».

Производством мультфильма займется киностудия имени Амира Абдразакова, находящаяся в ведении Министерства культуры республики. Для реализации проекта привлечен известный башкирский мультипликатор Дамир Мухаметьяров, создатель таких популярных анимационных лент как «Урал-батыр и царство Самрау».

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, общая стоимость двух контрактов, заключенных киностудией с Дамиром Мухаметьяровым, составляет около 3,6 млн рублей. Предполагается, что в своем мультфильме аниматор подробно осветит биографию и ратные подвиги Фаниса Хусаинова, который в июне 2022 года добровольцем ушел на СВО.

На войне Фанис Хусаинов проявил необычайную храбрость и отвагу, за что получил прозвище «Безбашенный Фанис». Особенно прославился он, когда в одиночку захватил украинский бронетранспортер. К сожалению, в начале января 2023 года стало известно о гибели бойца. Его подвиг был высоко оценен руководством республики – на похоронах в родном селе Новокайпаново глава Башкирии лично вручил матери Фаниса Хусаинова орден Шаймуратова.

Согласно условиям контракта, Дамир Мухаметьяров должен завершить работу над анимационной лентой о героической судьбе «Безбашенного Фаниса» до конца 2023 года.

"Безбашенному" Фанису из Башкирии просят посмертно присвоить звание Героя России

Читайте также:

"Безбашенному" Фанису из Башкирии просят посмертно присвоить звание Героя России
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Фанис Хусаинов
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok