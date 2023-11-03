Синоптики предупреждают: в Башкирии резко похолодает

22:32, 03 ноя 2023

В Башкирии, согласно прогнозам региональных синоптиков, ожидается резкое похолодание после периода аномально теплой погоды.

Уже сегодня, 4 ноября, ночью пройдут кратковременные осадки в виде снега с дождем, а в дневное время обещают безоблачное небо. В выходные дни подует западный умеренный ветер, воздух охладится до отрицательных температур: ночью от -3 до +2 градусов по Цельсию, а днем температура поднимется лишь до +1...+6 градусов.

В воскресенье, 5 ноября, ночная температура опустится до -5 градусов, хотя днем по-прежнему ожидается сухая погода с температурой от +3 до +8 градусов тепла.

Автор: Семен Подгорный