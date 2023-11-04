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В Башкирии похоронили 20-летнего контрактника Сергея Самсоненко

В Башкирии похоронили 20-летнего контрактника Сергея Самсоненко

17:18, 04 ноя 2023

В Башкирии в субботу, 4 ноября в последний путь проводили уроженца Бижбулякского района республики Сергея Самсоненко. Рядового контрактной службы похоронили в населенном пункте Каменка. Информацию об этом сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Артур Зарипов.

Сергей Самсоненко заключил контракт с МО РФ сразу по окончании срочной службы и был направлен в зону специальной военной операции. Ему было всего 20 лет.

«Несмотря на свой юный возраст, его отличали решительность, преданность долгу, готовность встать на защиту нашей Родины. Как и все наши парни на передовой, Сергей до последнего мужественно нес службу, отстаивая свободу и интересы России. Он внёс неоценимый вклад в защиту каждого из нас. И мы навсегда сохраним память о нём», — подчеркнул чиновник.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бижбулякский район спецоперация Погибшие на Украине
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