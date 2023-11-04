В Башкирии похоронили контрактника Радомира Игбердина, погибшего в СВО

21:21, 04 ноя 2023

В субботу, 4 ноября 2023 года, в Башкирии простились с уроженцем Учалинского района республики Радомиром Игбердиным. Младший сержант получил смертельное ранение 20 октября в зоне проведения СВО.

О похоронах военнослужащего сообщил руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов.

Радомир Игбердин появился на свет 22.08.1973 года в городе Учалы. Прошел срочную военную службу с 1992 по 1994 годы. Затем мужчина трудился на различных должностях в гражданской сфере. В феврале текущего года житель населенного пункта Ильчигулово принял решение вновь встать на защиту Родины и заключил военный контракт.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Радомир Игбердин посмертно награжден орденом Мужества. Память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех земляков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети