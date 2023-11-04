Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии похоронили контрактника Радомира Игбердина, погибшего в СВО

В Башкирии похоронили контрактника Радомира Игбердина, погибшего в СВО

21:21, 04 ноя 2023

В субботу, 4 ноября 2023 года, в Башкирии простились с уроженцем Учалинского района республики Радомиром Игбердиным. Младший сержант получил смертельное ранение 20 октября в зоне проведения СВО.

О похоронах военнослужащего сообщил руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов.

Радомир Игбердин появился на свет 22.08.1973 года в городе Учалы. Прошел срочную военную службу с 1992 по 1994 годы. Затем мужчина трудился на различных должностях в гражданской сфере. В феврале текущего года житель населенного пункта Ильчигулово принял решение вновь встать на защиту Родины и заключил военный контракт.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Радомир Игбердин посмертно награжден орденом Мужества. Память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех земляков.

В Башкирии похоронили 20-летнего контрактника Сергея Самсоненко

Читайте также:

В Башкирии похоронили 20-летнего контрактника Сергея Самсоненко
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok