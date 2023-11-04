В Башкирии похоронили контрактника Радомира Игбердина, погибшего в СВО
21:21, 04 ноя 2023
В субботу, 4 ноября 2023 года, в Башкирии простились с уроженцем Учалинского района республики Радомиром Игбердиным. Младший сержант получил смертельное ранение 20 октября в зоне проведения СВО.
О похоронах военнослужащего сообщил руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов.
Радомир Игбердин появился на свет 22.08.1973 года в городе Учалы. Прошел срочную военную службу с 1992 по 1994 годы. Затем мужчина трудился на различных должностях в гражданской сфере. В феврале текущего года житель населенного пункта Ильчигулово принял решение вновь встать на защиту Родины и заключил военный контракт.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Радомир Игбердин посмертно награжден орденом Мужества. Память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех земляков.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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